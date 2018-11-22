Mineko's Night Market لعبة تحتفي بالثقافة اليابانية

أعلن موقع "نينتندو سويتش" اصدار لعبة جديدة بعنوان Mineko's Night Market أوائل عام 2019، وهى لعبة محاكاة ومغامرة تحتفي بالثقافة اليابانية بينما تقدم قصة حميمة عن الصداقة والتقاليد.

فى هذه اللعبة يقوم اللاعب بتقمص شخصية Mineko وهي فتاة فضوليّة وصلت لتوها إلى منزلها الجديد أسفل جبل "فوجو" بإحدى الجزر الخيالية المستوحاة من الأساطير اليابانية، وقد وجدت أن السكان المحليين في الجزيرة يقدسوت القط "آبي". وكانت تعتقد على الدوام أنه هذا الأمر مجرد أسطورة، لكن مشاهد "آبي" بدأت تظهر بين سكان الجزيرة في الأيام الأخيرة.

وتحاول Mineko اكتشاف الأسرار الكامنة خلف المدينة أثناء إدارة أنشطتها اليومية، واستكمال الأعمال المختلفة، وضبط المهام الغريبة، وصياغة عناصر غريبة استعدادًا للسوق الليلي الأسبوعي.

تحتوى اللعبة على أكثر من 20 ساعة من أسلوب اللعب القائم على القصة، وعلى عناصر الشخصيات الخاصة مع الموارد التي تجدها في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب المصغرة ويمكن المقايضة مع أكثر من 80 بلدة في السوق الليلي الأسبوعي لبيع أي شيء تقريبًا تجده. كما تحتوى اللعبة على مجموعة متنوعة من ألعاب السوق الليلي مثل سباقات القطط وسحب الأخطبوط ومصارعة السومو.