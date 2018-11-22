Mimpi Dreams ساعد كلبك لتحقيق أحلامه

هواة تربية الكلاب على موعد يوم 22 نوفمبر 2018 مع لعبة جديدة هى Mimpi Dreams وهى لعبة مغامرات وألغاز من تطوير شركة Dreadlocks تعمل على أنظمة: أندرويد، آي أو إس، مايكروسوفت ويندوز، لينكس، وماكينتوش

بطل اللعبة هو "ميمبي" وهو كلب كسول يصبح كلب سوبر في أحلامه فقط. حيث تدور أحلامه في 7 عوالم مصورة، في مزيج ساحر من المغامرة والألغاز، وفى هذه الأحلام يصبح "ميمبي" بطلا، ينقذ ويحفظ من هو بحاجة إلى إنقاذ أو حماية، سواء كانت سفينة قراصنة مفقودة، أو فئران مختبرية تريد أن تكون حرة، أو أميرة يحتجزها تنين، لكن "ميمبي" لا يستطيع أن يفعل ذلك من دون صاحبه، وهو اللاعب. فاللاعب هو صانع أحلامه. وعليه مساعدة ميمبي ليكون البطل من خلال التلاعب بأحلامه، وعليه تحرك العقبات للسماح لميمبي بالوصول إلى مستويات أعلى وحل الألغاز والتواصل مع المخلوقات في أحلامه.