MECHANIKA لعبة تعلم الكبار تمرد الأطفال

طرحت شركة Mango Protocol الإسبانية المتخصصة فى ألعاب الفيديو نسخة جديدة من لعبة المغامرة MechaNika لأنظمة آندرويد بعد أن طرحتها فى عام 2016 لأنظمة Windows ،OS X ، Linux

اللعبة موجهة لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وتدور حول الطفلة "نيكا ألين" وهى طفلة لا تناسب العالم الذي تعيش فيه. ربما كانت الشوكولاتة تحملها فى حقيبتها تجعلها مختلفة. أو ربما حقيقة أن الأشياء المفضلة لديها في عمر 7 سنوات هي نقل الطاقة والمجالات المغناطيسية والهندسة الكهربائية. "نيكا" تشعر بالغربة فوالديها لا يستمعان لها. ومعلمها يتجاهلها لذلك تشعر أنها لم تتعلم أي شيء مفيد في المدرسة. أما زملاء الدراسة فممن لا يهتمون بشىء. ولذلك تشعر "نيكا" أن هناك الكثير من الأشياء التي لا ينبغي أن توجد. ولهذه الأسباب قررت أن تدمر كل شيء ليس لطيفا. سوف تدمر وتقضى على الأشياء والأشخاص الذين لا تحبهم. وستبدأ بالمنزل ثم المدرسة. ثم المدينة. والعالم بأكمله. وسوف تتخلص من كل شيء ممل وعديم الجدوى، ليكون هذا العالم أفضل من أجله.

تحتوتى اللعبة على الكثير من الشخصيات الرائعة مع قصصهم الخاصة. وعلى صور ملونة مرسومة باليد، وسوف يواجه اللاعب العديد من الألغاز بطرق مختلفة لحلها.