هالة زايد تلتقي نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحي

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بوفد من أبناء النوبة، بحضور نائب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، ياسين عبد الصبور، مساء الخميس، لمناقشة العديد من الإشكاليات الصحية التي تعاني منها الدائرة.



وقال النائب ياسين عبد الصبور، إن اللقاء أسفر عن عدة استجابات وثمار إيجابية، تصب جميعها في صالح المواطنين، أبرزها زيادة عدد الأطباء في الوحدات الصحية بنصر النوبة وأسوان، إلى جانب الإعلان عن جدول شامل للأطباء بمواقع تواجدهم فى الوحدات والمستشفيات وأرقام هواتفهم دعما لصحة المواطن النوبي والأسواني، بجانب دعم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بالتجديدات والتطويرات والتجهيزات والأدوات الصحية والعلاجية.



وكشف النائب ياسين عبدالصبور عن مفاجأة سارة لأبناء النوبه، أنه قريبًا سيتم دعم نصر النوبة بأجهزة أشعة مقطعية، لافتا إلى أن الوزيرة أعربت عن دعمها لأبناء النوبة وأسوان فى حقهم الصحى والعلاجى، مع تلافى ووضع حلول وبدائل لإنهاء معاناتهم، مؤكدا على قرب الإنتهاء من كافة الأزمات والمشكلات المتعلقة بمعظم الوحدات الصحية والمستشفيات بنصر النوبه وأسوان.



وحضر اللقاء وفد يمثل أبناء النوبه، يضم أحمد صيام عبدالوهاب، وحمدى بشير، ويحيى ياسين، وذلك لعرض ومناقشة عدد من الطلبات والمشكلات الشائكة التى تخص مستشفيات نصر النوبه وغرب أسوان، وشهد اللقاء ترحاب من وزيرة الصحة بالنائب وأبناء وممثلى النوبة، الذين أشادوا بالدكتورة هالة زايد لحفاوة الإستقبال وإستماعها لمطالبهم ومشاكلهم.



ومن جهته عبر النائب ياسين عبدالصبور عن خالص شكره وتقديرة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لإستجابتها لمطالب أبناء النوبة.