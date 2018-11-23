الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2407135
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الجمعة، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الجمعة، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
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