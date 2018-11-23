القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:57 ص

أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4700 جنيه

أسعار البوتاجازات
أسعار البوتاجازات
هويدا سعيد
dostor.org/2407134

رصدت "الدستور" أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، شواية والغطاء زجاج كريستال، السعر 4700 جنيه.

- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5800 جنيه.

- سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ9600 M ستانلس "5 شعلة" سعر 5900 جنيه.

- و9601 ستانلس "5 شعلة" السعر 7100 جنيه.

- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة، وتحكم ديجتال سعر 4500 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6200 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7200 جنيه.

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