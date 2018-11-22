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سياسي
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:20 م

خطة "مستقبل وطن" لإطلاق موقع إلكتروني وتدشين أكاديمية الحزب

اشرف رشاد
اشرف رشاد
محمد الشريف
dostor.org/2407132

يعكف حزب مستقبل وطن خلال الفترة الحالية على إعادة التنظيم الداخلي للحزب، بشكل أكثر تواصلًا مع المواطنين من خلال عدة جوانب، ويتم التجهيز حاليا لتدشين موقع إلكتروني للحزب بداية من الشهر المقبل، تكون لسان الحزب من أخبار للنواب وأماناته المختلفة، كذلك التجهيز لتدشين أكاديمية الحزب تهدف لتخريج كوادر شبابية يتم الدفع بها في الحياة السياسية، ومن المتوقع أن يتم تدشينها بداية من مطلع العام المقبل.

وقال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، لـ "الدستور"، إن الحزب في الفترة الحالية يسير بخطوات متوازية في كافة الجوانب من خلال خطة عمل تم إعدادها سواء في الجانب التشريعي أو التنظيمي، مضيفًا أنه على الجانب التشريعي يتم من خلال رئيس الكتلة البرلمانية ونواب الحزب، وأمانة الشؤون البرلمانية، مع التواصل مع الأمانات النوعية لتمدهم بمشاريع القوانين.

وأضاف أنه بالنسبة للجانب التنظيمي يتم استهداف الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية وتحديث شبكات التواصل واستكمال استخراج عضويات مميكنة للأعضاء، كذلك استكمال تشكيل الوحدات الحزبية في القري والنجوع بالمحافظات، واستكمال مقرات الحزب في مختلف المحافظات.

وأشار "الخولي"، إلى أنه هناك خطة بشأن الفعاليات المجتمعية، فيتم التنسيق لعمل مبادرة على غرار دوري مستقبل وطن وتكون دورة فنية يتم تسليط الضوء فيها على العناصر الشبابية التي تمتلك موهبة الفن والإبداع سواء من خلال الرسومات أو إلقاء الشعر أو التمثيل والمسرح، موضحا أنها ستجوب المحافظات، وسيتم التسليط على القوي الناعمة واستخدامها والعمل على تنميتها، فهو قطاع تم تهميشه في الوقت الذي يحتاجه المجتمع حاليًا.

وتابع "أن الحزب يسير في خطة العمل بشكل متوازي وفي آن واحد"، مضيفا أنه كان تم تنظيم دوري مستقبل وطن للرياضة ومعرض المدارس وتوفير سيارات غذائية، موضحا أنه ليس من دور الحزب ذلك ولكن يأتي من دور حل الأزمات وتخفيف من المعاناة التي يعاني منها المواطنين من جراء جشع التجار.

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