البورصة تخسر 16 مليار جنيه في 4 جلسات

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة المولد النبوي الشريف بخسائر بلغت نحو 16 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 763.6 763 مليار جنيه، مقابل 779.6 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 2%، وذلك بعد تنفيذ شطب شركة أورانج مصر من البورصة والتي يبلغ رأسمالها 28 مليار جنيه.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 05ر0 في المائة ليسجل مستوى 13675 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 09ر1 في المائة ليبلغ مستوى 687 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.81 في المائة ليبلغ مستوى 1724 نقطة، وسجل مؤشر إيجي اكس 20 متعدد الأوزان ارتفاعًا بنحو 65ر0 في المائة ليبلغ مستوى 13527 نقطة.



وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 8ر5 مليار جنيه من خلال تداول 1.194 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 8.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.273 مليار ورقة منفذة على 126 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 1ر5 مليون جنيه ومن خلال تداول 9.7 مليون ورقة منفذة على 719 عملية.



وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 49ر95 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 51ر4%.



وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 59.6 % من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 14.95 % والعرب على 25.99 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 231.78 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18ر183 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 696.75 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفيما يتعلق بسوق السندات أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 246 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 243 ألف سند تقريبا.