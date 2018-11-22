المناسترلى: تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تم بالتزكية

كشف علي المناسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن تشكيل المجلس الجديد، الذي تم اليوم، جاء بالتزكية نظرا للتفاهم السائد بين أعضاء المجلس ودور كل عضو داخله.



وأضاف "المناسترلي"، فى تصريحات لـ"الدستور" أن التشكيل شمل حسام الشاعر رئيسا للغرفة، وباسل السيسي نائبًا، ومحمد فاروق أمينًا للصندوق.



وضمت هيئة المكتب حسام الشاعر، علاء الغمري، ويسري السعودي، وعلي المناسترلي.



وعلى مستوى اللجان، تولى أحمد إبراهيم رئاسة لجنة السياحة الدينية، ونادر عياد لجنة النقل والطيران، ولجنة التدريب علي المناسترلي، ولجنه شئون الأعضاء من نصيب علاء الغمري، ولجنة فض المنازعات ليسري السعودي، ولجنه السياحة الخارجية برئاسة جورج فوزي.