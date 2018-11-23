القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:59 ص

أسعار الأخشاب اليوم.. "الروسى" بـ4800 جنيه

أسعار الاخشاب
أسعار الاخشاب
اسامة الشندويلي
dostor.org/2407118

استقرت أسعار الأخشاب، اليوم الجمعة، وحسب بيانات محمود عبد الموجود، أحد مستوردى الأخشاب فى مصر، وسجّل سعر متر الخشب الزان مقاسات من 100 – 170 سم نحو 8000 جنيه للمتر المكعب.

كما سجّل سعر متر الخشب الأرو الأمريكى نحو 28 ألف جنيه، في حين سجّل سعر متر الخشب الماهوجنى المستورد نحو 21 ألف جنيه، وسعر متر الخشب البلوط سجل نحو 25 ألف جنيه.

في حين سجّل سعر متر الخشب السويدى نمرة "1" نحو 5200 جنيه للمتر المكعب، وسجّل سعر متر الخشب الروسى نحو 4800 جنيه.

كما سجل سعر متر الخشب البياض نمرة "1" نحو 4200 جنيه للمتر المكعب، وسعر متر الخشب التيك نحو 23 ألف جنيه، وسعر متر الخشب الموسكى سجل نحو 5800 جنيه، وسعر متر الخشب العزيزى نحو 12 ألف جنيه.

كما سعر لوح الخشب "M.D.F" إسبانى نحو 340 جنيهًا، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكى والأبلكاش نحو 600 جنيه.

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