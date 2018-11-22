القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
عالم
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:44 م

الليجا وسفارة إسبانيا تنقل تجربتها إلى الجامعات المصرية

الليجا وسفارة إسبانيا
نورهان شوقى
dostor.org/2407117

في خطوة جديدة، ستتاح الفرصة أمام الطلاب المصريين للتعرف على جميع فرق الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) وتقاليد وثقافة المناطق التي تقدم فيها أفضل كرة قدم في العالم خلال الندوة التي سيلقيها مفوض رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) في مصر، خوان فوينتس، والمستشارة الثقافية لسفارة إسبانيا، مونسيرات مومان.

وستقوم لاليجا بتنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع سفارة إسبانيا في القاهرة في أواخر نوفمبر الجاري في الجامعات المصرية، من أجل تعريف أكثر من 1500 طالب مصري، يدرسون اللغة الاسبانية، بكرة القدم والثقافة الإسبانية.

وستعقد الندوة الأولى في جامعة عين شمس يوم 28 نوفمبر الجاري، وفي جامعة كفر الشيخ في بداية ديسمبر القادم.

وستصل المبادرة على مدار العام الدراسي إلى جامعات مصرية أخرى، عامة وخاصة على حد سواء.

وسيكتشف الطلاب المدن العشرين التي تنتمي إليها فرق الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيتعرفون على الجوانب الرياضية الخاصة بكل فريق، كما سيتم تخصيص وقت للحديث عن العلاقات التي تربط كرة القدم المصرية والإسبانية.

وهكذا سيتم تسليط الضوء على الأسطورة المصرية، أحمد حسام ميدو، الذي لعب في صفوف فريق سيلتا فيجو في موسم 2002-2003 ومن ناحية أخرى، سيتعرف الطلاب على فيجو، المدينة التي ينتمي إليها الفريق.

كما ستتطرق الندوة إلى الحديث عن المدير الفني للمنتخب المصري، المكسيكي خابيير أجيري، الذي قام بتدريب أربعة فرق في الليجا.

وتحظى هذه المبادرة بأهمية خاصة، حيث إنها تأتي بعد اختيار لاليجا في شهر يوليو الماضي كسفير فخري لـ(ماركا إسبانيا)، وهي مبادرة تتبع وزارة الخارجية الإسبانية وتهدف لتحسين صورة إسبانيا في الخارج، وتختار المؤسسات والشخصيات الإسبانية الكبرى المعترف بها في جميع أنحاء العالم للقيام بهذا الدور.

وبالرغم من أن كرة القدم الإسبانية معروفة بشدة في مصر، فإن هذا المشروع سوف يتيح للطلاب التعرف على الفرق الجديدة في الليجا، مثل رايو فايكانو وبلد الوليد وهويسكا، فضلا عن طبيعة المدن التي تمثلها هذه الأندية. وفي الوقت نفسه، سيكون هناك مساحة للحديث عن الثقافة والفن والمطبخ الإسباني.

وسيتم التطرق إلى فنانين عالميين مثل فيلاسكيز وبيكاسو ودالي، بالإضافة إلى فرق المدن التي ينتمي إليها هؤلاء الفنانون.

وسيكون محتوى هذه الندوة، الذي سيكون باللغة الإسبانية، في متناول الجامعات حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليه، ومن غير المستبعد أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية، حتى يتمكن عدد أكبر من الطلاب المصريين من التعرف على المكان الذي تلعب فيه أفضل كرة قدم في العالم واللاعبين الذين يقدمون هذه الكرة الجميلة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ أقل من شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ أقل من شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ أقل من شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ شهر

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

منذ شهر

اليوم.. الكوريتان تعقدان محادثات لمناقشة التعاون فى الغابات

الآن

صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أكتوبر: فعلها "مو"

ثورة أمريكية ضد حكم قضائي يبيح إجراء الختان للإناث

"الدستور" تنشر القصة الكاملة لانتحار طبيب نفسي في البحيرة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

ads
الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ads
كشكول

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

"شوقي": الوقف الخيري سيضمن استمرارية وجودة التعليم 100سنة قادمة

الأمصار

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

ترامب يلمح عن زيارة محتملة إلى أفغانستان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على محافظ القدس

جمهور الأهلي يهاجم لاعبي الفريق بعد الخروج من الوصل الإماراتي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

أطباء النفس: انخفاض معدل الانتحار في روسيا بشكل ملحوظ

اكتشاف سكر يقضي على الخلايا السرطانية

وفاة معمرة سورية في مخيم للنازحين عن عمر أكثر من 100 عام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎