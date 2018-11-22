"أبوشقة" يحيل "البدوي" للتحقيق خلال اجتماع طارئ لعليا الوفد

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الطارئ مساء اليوم الخميس، إحاله الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، للتحقيق بمعرفة لجنة خماسية، تضم عبدالسند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعبد العظيم الباسل، وكاظم فاضل، وصفوت عبد الحميد.



وقال مصدر لـ"الدستور"، إنَّ التحقيق هدفه بحث علاقة "البدوي" بترويج شائعات ضد الحزب وعلاقته بالقيادات الوفدية الطاعنة في نتيجة الانتخابات والأمور المالية للحزب في عهده.



وكان أبو شقة عقد اجتماع مساء اليوم مع الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الرد على عقد مؤتمر صحفي لعدد من قيادات حزب الوفد، تقدمت بطعون ضد الانتخابات وقررت طرح الثقة في المستشار بهاء الدين أبوشقة وعدد من أعضاء حزب الوفد.