القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:39 م
مدحت-بشاى
مدحت-بشاى

الدين والفنون والعناد الإكليروسي !!

dostor.org/2407113

لا شك أن هناك ارتباط هام ووثيق بين الفن والدين في الأصل، فالفنون الجميلة التي يبدعها الإنسان عبر فعل إنساني هو منتجه ذات الصلة بالطبيعة أو المادة كالحجارة واللون والصوت..
أما الدين فهو " المقدس " الذي يشمل كل ما له صلة بالخالق العظيم، ويلتحم الدين والفن في الوعي الإنساني منذ حاول الإنسان التعبير عن نفسه من خلال أنشطة قصدية لا تتوجه بفعل الغريزة فحسب: فالإنسان البدائي ما قبل معرفة الأديان والعقائد قد وعي " المقدس " باعتباره قوة هائلة غامضة تتحكم في حياته ومصيره، ولذلك يشعر إزاءها بمشاعر متباينة ومتداخلة من الرهبة والروعة والإجلال. وهذا ما نشهده في الرسومات المنقوشة علي جدران الكهوف، وفي التمائم التي كان البدائي يصنعها والتي لا تزال تصنعها الشعوب والقبائل التي تحفظ تراثها البدائي.. كان الفنان يصارع قوى الطبيعة ومخلوقاتها، ثم يدلف إلى داخل الكهوف المعتمة ليوثق معاركه بإبداع عبقري في التعبير عن التفاصيل بدقة تبدو رائعة حتى لو كان بعضها متداخلًا رسوم فوق رسوم لظروف العتمة...
ومع ظهور المسيحية أصبحت الكاتدرائية هي أسلوب التعبير عن إحساس شعب ما بالعالم الإلهي، وهو أسلوب يختلف حتي داخل المعتقدات المسيحية المتنوعة التي تعبر عن نفسها في طرز معمارية مختلفة. تضم لوحات التصوير المسيحي في العصر الوسيط، التي تصور غالبا الروح المسيحية التي تعبر عن نفسها في حالة السكينة والطمأنينة كما تتجلي في وجوه وإيماءات العائلة المقدسة والقديسين..
يطلق مصطلح الفن القبطي على الفن الذي ابتكره المسيحيون في وادى النيل منذ عام 313 م حتى دخول العرب مصر عام 641.
كان التصوير الجدارى السائد في العصر القبطى يطبق الطريقة التي تواترت منذ أقدم العصور في مصر وهي التصوير بألوان الأكاسيد على الجدران المغطاة بطبقة من الجبس، ومنه انتشرت هذه الطريقة بين مسيحيي الشرق والغرب، وظل الأمر كذلك حتى بداية عصر النهضة. وقد وجه الأقباط عناية كبيرة إلى زخرفة الجدران والمحاريب الموجودة في الكنائس برسوم مستوحاة من قصص الأنبياء والأحداث الدينية، من بينها رسوم للسيدة العذراء والسيد المسيح، الملائكة، الرسل، القديسين، الشهداء، مواضيع من التوراة والانجيل.
يتميّز الفن القبطي بأنه: فن شعبي وليس فنا ملكيا أو امبراطوريا، إذ كان الشعب يشرف على فنه ويبدعه وينفق عليه من ماله الخاص بعيدا عن أى مساندة رسمية. فن ريفي نشأ تحت كنف الاضطهاد وبعيدًا عن أماكن الحكومة، لذا عكست الرسوم أشخاصا عاديين وحيواناتهم الأليفة التي تملا كل بيت ومناظر تمثل الحياة الريفية والشعبية البسيطة. فن ارتجالى بسيط لان الرهبان الذين كانوا يشرفون عليه لم تكن لهم دراية تامة من الناحية الفنية، وكانوا يرسمون في جو مشحون بالقلق بعيدًا عن الطمأنينة وراحة البال. اتسم باستخدام الهالة على رؤوس القديسين والشهداء أوالتاج أو الاثنين معًا. ابتعد عن محاكاة الطبيعة وتقليدها، وتمحورت الرسوم حول الرمزية وأظهرت مميزات الأشكال المرسومة.
أما الفنان القبطي فتميّز عن الفنان البيزنطي في رسم القديسين حولهم هالة من النور، في حين الفنان البيزنطي كان يرسم تاجًا على رؤوسهم. كذلك تميز الفنان القبطي في رسم القديس بفرح وألوان مشرقة، إذ يبرز الأبدية السعيدة التي نالها هذا القديس أو هذه القديسة.
ساد اعتقاد في البداية بأنه لا وجود لفن قبطى مستقل، والآثار المسيحية فى كنائس الأقباط وأديرتهم، هى بيزنطية يونانية، إلا أن العلامة ماسبيرو Maspero أول من لاحظ استقلال الفن القبطى عن سواه من الفنون الأخرى، وقد أجمع الباحثون والرحالة على ذلك، ولو تشابه هذا الفن فى القرون الثلاثة الميلادية الأولى مع الفن البيزنطى اليوناني، ويرجع ذلك إلى ارتباط الكنيسة القبطية مع الكنائس المسيحية عامة. ولكن منذ انفصال الكنيسة القبطية عن الكنائس الغربية بات لها وجود ذاتي مستقل وتخلص الأقباط من كل ما له علاقة بالفنون البيزنطية واليونانية، وعادوا إلى الصناعات المصرية الفرعونية مع إدخال تعديلات تتفق مع المعتقد الدينى المسيحى...
تلك اللمحات السريعة عن تاريخ الفنون القبطية، لا تنتسب إليها الأعمال الفنية والأيقونات والجداريات الحديثة داخل وخارج الكاتدرائية بالعباسية، والتي تم إنجازها على عجل وبدون تخطيط علمي ولا مراعاة للقيمة الروحية والوطنية لهذا المبنى الذي يمثل وجوده وجود حضارة قديمة عبقرية وبيت عبادة رئيسي ومركزي لملايين الأقباط الأرثوذكس في العالم..
عندما تم الإعلان عن بداية مشروع استكمال كل الأعمال الإنشائية والفنية والجداريات والأيقونات، بدأت الحكاية بإعلان غريب، يدرك من يقرأه من المبدعين أننا لابد وأن نصل إلى تلك النتيجة الغير لائقة وغير مناسبة لمكانة ذلك الصرح الديني العالمي والروحي..للاعتبارات التالية:
• كان من المفروض أن يعلن عن مسابقة عالمية بين بيوت العمارة والفنون المسيحية ذات العلاقة وليست مسابقة محلية !!!
• شرط أن يكون الفنان المشارك مسيحي الديانة أمر غريب ويتسم بضيق الأفق، ومن المعروف أن لدينا فنانين عالميين مسلمي الديانة ولهم إسهامات رائعة في عدد من كنائسنا !!!!
• كنت أتصور دعوة كبار فنانينا لوضع شروط المسابقة والتخطيط لخطوات العمل في ذلك المشروع الضخم، ولكن للأسف تم استبعاد أسماء لفنانين كبار !!!
• كنت أتصور أن يتم الاتفاق على تخطيط شامل وتصميم متكامل، وعليه يكون الفنان المنفذ مجرد عضو في فريق عمل يعزف أجزاء من ذلك العمل الفني الكامل وفق رؤية شاملة، أما تقسيم المساحات وفق نظرية " المقطوعية " بين الفنانين فتلك كارثة كشفت عن مناطق منفصلة ليس بينها هارموني.. لا تجانس لوني ولا توحد في سبل الأداء وجميعها يفتقد الرؤية القبطية.. وعلى رأي فنانة انسحبت من العمل قبل أن يخنقها الإحساس بتأنيب الضمير، فقد وصفت ما حدث أنه " طبق سلطة ".. طبعًا طبق سلطة وردئ..
• إن تصور رجال الإكليروس أن العمل ينبغي أن يتماهى مع أسس الإنشاء الحكومية، وأنه لا مانع من توثيق وجود القادة والرؤساء بصورهم حكاية عجيبة وغير مسبوقة.. فالقداسة التي يمنحها المجمع المقدس لقديس ما الذي تخصص له أيقونة يكون بقرار وبعد مرور 50 سنة على وفاته ولا إيه، أم علمونا ذلك وتم التطوير ؟!!!
• معقول تكون كل الآيات المستخدمة لتكون مكملة للعمل الفني مكتوبة بخطوط آلية كمبيوترية بشعة غير منسجمة...منسجمة مع ماذا ؟ ما هو كله مش مفهوم وكله مقطوعيات وتنافرات، وفرح العمدة، وزحمة غير مبررة على طريقة أداء أثرياء الحرب ؟!!
• هل يمكن أن نرسم صورة السيد المسيح وهو يقرع الباب على يسار ويمين المدخل العام ما يحمل معنى أن السيد المسيح خارج ذلك المبنى الروحي العتيق ولا يسكنه كما علمونا في مدارس الأحد صغارًا !!
وإذا كان يوم الهجوم على الكاتدرائية من جانب جماعات التشدد يوم صعب جدًا في معناه ورسالته، فيوم اكتمال ذلك المهرجان الاحتفالي أيضًا من أصعب الأيام التى أحزنتني... أما عن التعرض للجوانب السلبية الفنية والروحية بالتفصيل فللمقال تتمة في عدد قادم..

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 15 دقيقة

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ حوالي 12 ساعة

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ حوالي 14 ساعة

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 18 ساعة

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

الآن

صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أكتوبر: فعلها "مو"

ثورة أمريكية ضد حكم قضائي يبيح إجراء الختان للإناث

"الدستور" تنشر القصة الكاملة لانتحار طبيب نفسي في البحيرة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

ads
الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ads
كشكول

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

"شوقي": الوقف الخيري سيضمن استمرارية وجودة التعليم 100سنة قادمة

الأمصار

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

ترامب يلمح عن زيارة محتملة إلى أفغانستان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على محافظ القدس

جمهور الأهلي يهاجم لاعبي الفريق بعد الخروج من الوصل الإماراتي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

أطباء النفس: انخفاض معدل الانتحار في روسيا بشكل ملحوظ

اكتشاف سكر يقضي على الخلايا السرطانية

وفاة معمرة سورية في مخيم للنازحين عن عمر أكثر من 100 عام

مقالات الرأي
مدحت-بشاى

​ الدين والفنون والعناد الإكليروسي !!

احمد سليم

​ الخطر مازال قائما

ماجد حبته

​ تكافل.. وكرامة السفير البريطانى!

محمد العسيري

​ السندريلا الأولى.. حكايات ليلى مراد مع الملك فاروق وثورة يوليو وأكاذيب إسرائيل

المزيد
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎