تعاون بين "مصر للتنمية المستدامة" و"الاتحاد العربي للتدريب" في مجال الصحة الإنجابية

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، برتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتدريب والذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية والندوات في مجال الصحة الإنجابية.



حضر توقيع البروتكول كلًا من الدكتور أحمد خيري إمام، رئيس الاتحاد العربي للتدريب، ونشوى أحمد محمد أمين سر الاتحاد العربي للتدريب، ومثَّل مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الدكتور عمرو هراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر، وندى سمير رئيس لجنة المساعدات بالمؤسسة.



ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات لوضع التصور النهائي لخطة التدريب في مجال الصحة الإنجابية.

