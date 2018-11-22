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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:28 م

رئيس حزب الوفد: سنواجه "الدخلاء" بقوة القانون

رئيس حزب الوفد: سنواجه
إسلام نصير
dostor.org/2407107

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن أعضاء الحزب شاركوا في انتخابات الهيئة الوفدية، ليثبتوا إرادة الوفد أمام الحضور، وأي كلام عن تلاعب في النتائج هو مجرد أكاذيب، وكل ما حدث في الانتخابات مسجل بالصوت والصورة، وكانت الشفافية هي أساس العملية الانتخابية.

ووجه أبوشقة، حديثه خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد المنعقد مساء اليوم، للخاسرين الذين وصفهم بـ"الدخلاء"، ويشككون في العملية الانتخابية التي أشرف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا: "الهيئة الوفدية فوجئت بتهديدات من هؤلاء المنفصلين، الذين يريدون إدخال الحزب في صراعات ودوامات".

وتوعد أبوشقة "الدخلاء" بالرد عليهم بالقانون قائلا: "من يتعامل بدبلوماسية سنتعامل معه كذلك، ومن يتعامل بالعنف سنتعامل معه بأشد العنف بالقانون وليس البلطجة".

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