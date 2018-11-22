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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:27 م

الجيزة: إغلاق جزئي لكوبرى 6 أكتوبر اعتبارا من الغد للصيانة

الجيزة: إغلاق جزئي
أ ش أ
dostor.org/2407106

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لرفع المعوقات بالطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، سيتم اعتبارا من غد الجمعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر بنطاق المحافظة على أن تستمر الأعمال خلال أيام "الجمعة، السبت، الأحد"، من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة الـ 12 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تشمل "صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية" للكوبري، مشيرةً إلى اضطرارها لغلق الكوبرى بشكل جزئي خلال فترات تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وسرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات عقب الانتهاء لتسهيل الحركة المرورية، على أن يتم نشر خدمات مرورية ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وشدد محافظ الجيزة على كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ورفع الإشغالات لتيسير حركة المركبات، مناشدا السادة المواطنين ضرورة اتباع التعليمات المرورية لتلافى الزحام ومنع التكدسات.

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