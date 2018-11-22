مقتل 48 من عناصر الميليشيا في مواجهات وغارات جوية بصعدة اليمنية

قتل 48 من عناصر المليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي - للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش استدرجت اليوم الخميس مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل الى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية للمديرية.



وأوضح الحارثي أن قوات الجيش باغتت مجموعة المليشيا؛ مما أسفر عن مصرع 28 من عناصرها، بمن فيهم قائد المليشيا المدعو "أبوغلاب الوشلي"، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



كما لقي 20 من عناصر المليشيا مصرعهم، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد كهوف المليشيا في الجبهة ذاتها.