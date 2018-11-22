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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:20 م

عبد الرحيم طايع يكتب: معضلة القمامة في القاهرة

عبد الرحيم طايع
عبد الرحيم طايع
dostor.org/2407103

كثيرون يعتبرون تكدس القمامة في الشوارع واحدة من أكبر أزمات القاهرة، وليسوا بمخطئين؛ فالعاصمة تعاني معاناة شديدة في هذا الإطار منذ وقت بعيد، ولا تجد حلولا للمشكلة بتة.. الناس الطبيعيون يجمعون قمامتهم في أكياس مخصصة لها ويضعونها في الصناديق التي أمام أبواب المنازل، بعدها يقوم الزبالون بأخذها وتسليمها إلى من يبيدها في أماكن نائية معدة خصيصا لذلك الغرض، ولا تباد إلا بعد تفتيشها وفرزها من أجل إعادة إنتاج النافع منها ولاحتمالية العثور على شيء ثمين منسي فيها، ويتقاضى الزبالون من السكان أجرا على صنيعهم الروتيني الذي هو عمل مهم للغاية.
للقمامة أصلا شركات تتولى أمرها من الألف للياء، بعضها أجنبية تستثمر أموالها في هذا الشأن وبعضها محلية هذا مجالها، ولهذه الشركات أدواتها وعمالها وخططها وميزانياتها؛ فليس الموضوع بسيطا كاعتقادات الناس.. هناك أيضا جماعات بشرية (خاضعة لذاتها) تتفق على العمل في مشروع القمامة بنظام معين ومكافآت محددة، لكن لا يخلو الأمر للأمانة من ظلم وفوضى.
مع الزيادة السكانية واكتظاظ العاصمة بالغرباء وتقلبات الاقتصاد وتحولات المجتمع وتبدلات القيم؛ تعقد موضوع القمامة وصار معضلة حقيقية تنضم إلى طابور المعضلات "المضحكة المبكية" ببلادنا، فكثير من الشركات توقف عن العمل، كما شح الإقبال على المهنة، وصارت الأغلبية تلقي قماماتها في قلب الوجود البشري بلا أدنى ضمير وفي غيبة الرقيب والرادع.
بغي القمامة على العاصمة عار ما بعده عار، وبسببها انتشرت الأمراض، وتضاعفت أعداد قطط الشوارع والكلاب الضالة والفئران والعرس.. كما صار الشكل العام مؤسفا بكل معنى الكلمة؛ فأطنان القمامات علت بروائحها الكريهة بين العمارات في المناطق السكنية وإلى جوارها محال الأطعمة والمخابز والمقاهي.. ومن المهالك التي يمكن أن تحدث أن أطفال المدارس، في ذهابهم وإيابهم، قد يعبثون بها ويقلبون محتوياتها؛ فيتعرضون لجملة طويلة من الأذى البالغ والضرر. إن القمامة حاضرة بكثافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وفي الأحياء الراقية والمناطق العشوائية، ووجودها هكذا له دلالات ليست بحميدة على الإطلاق؛ فكأن الحكومة لا تبالي بالبشر كما أنهم لا يبالون بأنفسهم فلا يصرخون
بقوة طالبين النجاة..
القاهرة هي عنوان الوطن لأنها واجهته وأكبر مدنه، وظهور القذارات فيها بكل هذا الوضوح البشع البغيض لا يعكس إحساسا بالمسؤولية ولا يشير، من قريب ولا من بعيد، إلى نية فعلية لدى المؤسسات لخلق حياة نظيفة وجميلة، لا أبالغ فأقول تكون الأنموذج في النظافة والجمال، مع أن بلوغ القمة في النظافة والجمال من حق الأحلام الإنسانية المشروعة!
أين القاهريون أنفسهم مما يجري لمحافظتهم من تفش رهيب للقبح ما دام المعنيون ساهين؟ وأين سكان القاهرة الذين يصيبهم ما يصيبها من الشرور؟ وأين رجال الأعمال الوطنيون؟ وأين المستثمرون الذين لهم خبراتهم بالمسألة؟ وأين الإعلاميون والمثقفون؟ وأين أجهزة مكافحة الفساد؟ وأين الخطاب الحكومي البليغ المسؤول الذي لا يتعالى عن ذكر القضية؛ فما أفدح المصيبة الكامنة فيها مهما بدت ضئيلة وعابرة.
يجب أن نتحرك كلنا قبل أن تصبح الكناسة والمخلفات والأزبال ملمحا رئيسيا من ملامح عاصمتنا العبقرية، وقبل أن نسمع بشأنها شماتة حاقد لا ترضينا!
من التعليم الأساسي يجب أن يعرف التلاميذ الصغار أن القمامة من السيئات؛ فلا يصح تركها في الطريق العام وتعريض الناس لها بدءا من ورقة البسكويت والمنديل الورقي المستعمل وصولا إلى أضخم الأشياء وأفظعها، ويجب أن يتعلموا توقير الزبالين ومعاونتهم، ويجب أن يفهموا أن الشكاوى المتواصلة حق أصيل للمواطنين إذا صادفوا ما يشين ولم يجدوا أحدا يزيله.
مجلس النواب عليه سريعا أن يشرع من القوانين ما يحمي الأرض والناس، وعلى الحكومة حينئذ أن تدعم مسعاه المحمود دعما فكم تدعمه فيما هو أدنى..
أخيرا، أقترح أن يتولى سكان كل منطقة مهمة تنظيف منطقتهم وتجميلها، وأن تشارك الجمعيات الأهلية في المهمة المقدسة، وأن يقرع الجميع جرس التحذير للنائم والغافل، وأن تكون هناك جوائز رمزية للمناطق المتفوقة.. جنبا إلى جنب مع التوعية المستمرة بخطورة تفاقم حالة القمامة في الآفاق، بالإضافة إلى تدخل الدولة، بكامل هيبتها، وتشجيعها للاستثمار في نطاق التخلص الآمن من القمامة أولا بأول وإزاحتها، باحترافية، بعيدا عن حياتنا وصحتنا وعاصمتنا ووطننا المثقلة كواهله بالهموم.

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