جامعة الأزهر تحتضن أول أولمبياد لشباب الجامعات الأفريقية مارس

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم الجامعة لفعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، يأتي انطلاقًا من أن "مصر الأزهر" تعتز بانتمائها الأفريقي الذي يقتضى توطيد العلاقات المشتركة مع أفريقيا، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة في مختلف المجالات، وتحقيقا للتكامل الأفريقي من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الثرية، والتركيز على بناء الإنسان بما يجعله قادرًا على الإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف عامر، في بيان الخميس، أن هذه الفعاليات تؤكد العمل المشترك بين الجانب المصري والأفريقي من أجل النهوض بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أن ما انتهى إليه منتدى شباب العالم، الذي انعقد برعاية رئيس الجمهورية، من توصيات يكشف اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، واستعدادها لاحتضان شباب القارة الأفريقية، وتعزز سبل التعاون المشترك.



وتابع: أن جامعة الأزهر بصفتها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية، ستحتضن في شهر مارس المقبل الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، في كرة القدم، وكرة السلة، وألعاب القوى؛ انطلاقا من إيمانها بأهمية الرياضة في توطيد العلاقات التاريخية وترسيخ قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية، بين الشباب الأفارقة، باعتبارهم ثروة الحاضر، وقادة المستقبل.



وأعرب عامر، خلال لقائه مع ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، عن تقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي أبدى استعداده؛ لتقديم كل الدعم وضمانات النجاح اللازمة لهذا الأولمبياد الذي يأتي متزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.