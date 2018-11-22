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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:08 م

رئيس البرلمان العراقي يناقش مع بارزاني العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوس
أ ش أ
dostor.org/2407095

استقبل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك لمناقشة مستجدات المشهد السياسي والعلاقة بين المركز والإقليم والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق على الأصعدة كافة.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العراق بحاجة لتكاتف جميع أبنائه للنهوض بواقع الإعمار والبناء، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان العراقي رحب بزيارة بارزاني للعاصمة بغداد.

وأضاف المكتب أن اللقاء شدد على ضرورة توحيد الجهود، من أجل دعم الحكومة ومساندتها بما يضمن إيجاد حلول للمشاكل والأزمات القائمة، ويسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار.

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