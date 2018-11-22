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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:06 م

أبوشقة يوجه إنذارا للخاسرين في انتخابات الوفد: اثبتوا حسن النية

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2407093

وجه المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، رسالة إلى بقية المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا الذين يبلغ عددهم ٢٠ ولم يصدر قرار بفصلهم قائلا لهم: "الباب مفتوح لهم لمن يريد أن يثبت حسن النية".

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع الهيئة الوفدية مساء اليوم، أن أحد المرشحين الخاسرين تواصل معه هاتفيا ليعلن أنه ليس معهم في أي إجراءات يتخذونها ضد الحزب، مؤكدًا أنه في حال استمرار بقية المرشحين الخاسرين في الانتخابات على ذلك، سيتم اتخاذ نفس القرارات ضدهم بالفصل.

وقال أبوشقة: "أمامهم مهلة لكي يعودوا إلى رشدهم لحين عقد اجتماع الهيئة العليا في اقرب وقت"، مطالبا الحاضرين بالتصويت وقوفا، على القرار الذي اتخذه أمس بشأن المفصولين.

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