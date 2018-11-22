"الزراعة": ورشة عمل حول "دور البحث العلمي في تقييم بدائل القمح" الثلاثاء المقبل

يعقد معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل، حول "دور البحث العلمي في تقييم بدائل القمح في إنتاج منتجات المخابز عالية الجودة لخدمة المجتمع".

وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتهدف ورشة العمل إلى توضيح الحقائق العلمية في إمكانية الاعتماد على بدائل المحاصيل الحقلية والوقاية من الأمراض الوراثية والتوحد ومرض حساسية الجلوتين الموجود بالدقيق.