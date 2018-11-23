القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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08:02 ص

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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:01 ص

أسعار الفاكهة اليوم.. "البرتقال البلدى" بـ6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2407086

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الجمعة، حالة من التباين.

وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات والبرتقال الصيفي بين 6 و8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 6 و12 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، والليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، والليمون بين 7 إلى 11 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 12 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر بين 8 إلى 10 جنيهات، وبلح سلمى بين 10 إلى 14 جنيهًا، والبلح البارحي بين 12 و18 جنيهًا.

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