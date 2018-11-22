الرئيس الإيطالي يستقبل نظيره العراقي

استقبل الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة قصر (كويرينالي)، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وذكر بيان لديوان الرئاسة الإيطالية، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية، أن اللقاء جاء ضمن زيارة الرئيس العراقي الرسمية لإيطاليا، حيث استضافه الرئيس ماتاريلا وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي.

وأوضحت الحكومة الإيطالية أن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، اجتمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، والرئيس العراقي برهم صالح، مبينة أن الترحيب بالرئيس العراقي تم بحفاوة وبإجراء المراسيم في ساحة قصر الحكومة.