رئيس البريد : 5ر3 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي

سجلت الهيئة القومية للبريد صافي ربح بلغ 5ر3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018، وذلك مقابل 5 مليارات جنيه صافي ربح عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وقال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد ـ في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مشاركة البريد في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي 2018) ـ إن حجم إيرادات النشاط للهيئة سجل 25 مليارا و600 مليون جنيه مقابل 22 مليارا بزيادة نسبتها 12 في المائة وذلك خلال فترة المقارنة المذكورة آنفا.

ولفت إلى أن إجمالي محفظة البريد وصل إلى 210 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018 مقابل 200 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، مشيرا إلى أن الهيئة سددت نحو 2ر1 مليار جنيه للضرائب عن العام المالي 2017 ـ 2018 مقابل مليار جنيه عن العام السابق عليه 2016 ـ 2017.

وأوضح أن ودائع التوفير في بنك الاستثمار القومي وصلت إلى 137 مليار جنيه بفائدة على الودائع تصل إلى 25ر10 في المائة، لافتا إلى استثمارات الهيئة في أوراق الدين سندات وأذون تراوحت بين 50 إلى 55 مليار جنيه.

وقال الصغير: إن الهيئة قامت بتدريب 18 ألف موظف على الخدمات التقنية الحديثة والأنظمة الالكترونية المتطورة حيث منذ حوالي عامين بميزانية تدريب وصلت إلى 18 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ميزانية التدريب في عام 2015 سجلت 300 ألف جنيه.

وأضاف: أن البريد يتردد عليه شهريا نحو 12 مليون عميل، منهم 7 ملايين للمعاشات ونحو 5ر1 مليون عميل للحوالات الفورية والباقي لخدمات أخرى.

ولفت إلى أن الهيئة ستوقع خلال فعاليات معرض (كايرو آي سي تي) بروتوكول تعاون مع هيئة السكك الحديدية لإنشاء أكشاك بريدية في 12 محطة رئيسية لتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن البريد سيقوم - كذلك - بتوفير خدمات المحليات عبر مكاتبه قبل نهاية العام وتشمل 16 خدمة ومنها تراخيص الاسانسيرات ولافتات المحال التجارية وأشغال الطرق وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وستنطلق الخدمة تجريبيا من محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن البريد يقوم بتطوير فروعه وميكنتها على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم نحو 4 آلاف مكتب، حيث يتم الانتهاء من مكتب كل أسبوعين أو أسبوع على الأقل.

وأشار إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا متقدما فيما يخص التحول من الدفاتر الورقية إلى الرقمية، حيث تم الانتهاء من عملاء القاهرة الكبرى والإسكندرية، ووصل عدد مستخدمي بطاقات الخصم إلى 5 ملايين عميل.

وأكد أن خدمة توصيل المعاشات للمواطنين في المنازل تسير بشكل جيد، وفقا للقواعد التي حددتها الهيئة ويستفيد منها حاليا نحو 5 آلاف مواطن.