رئيس غرفة صناعة الأخشاب: يجب الاهتمام بالتصميم لرفع التنافسية

قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن 10% فقط من الأراضى الصناعية التى يتم تسقيعها تتمكن هيئة التنمية الصناعية من استردادها، وهو ما كشفه عمل لجنة منظومة الأراضى الصناعية.



وأضاف حلمى، في تصريحات صحفية، على هامش معرض "فيرنكس آند ذا هوم" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر من الضروري الاهتمام بجانب التصميم؛ لأنه ما يضيف قيمة مضافة على المنتج، وهو ما يميز منتجات الشركات عن بعضها البعض، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نحقق المنافسة بحجم الإنتاج مع دول شرق آسيا، كما أن منافستها ليست سعرية، وإنما فى الشكل والجودة وفكر المنتج.



