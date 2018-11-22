القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
مصر
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:47 م

وزير الآثار يبحث مع سفراء 3 دول دعم التعاون الأثري

وزير الآثار الدكتور
وزير الآثار الدكتور خالد العناني
أ ش أ
dostor.org/2407072

بحث وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع سفراء دولة المجر وبيلاروسيا والصين بالقاهرة سبل دعم التعاون في مجال العمل الأثري.

أشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم إلى أنه جرى خلال لقاء العناني والسفير المجري والدكتور ستڤان هيلر stvan hiller نائب رئيس الجمعية الوطنية المجرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، مناقشة مختلف أشكال التعاون الأثري في مجال الحفائر والتدريب والترميم والمتاحف واستخدام التقنيات الحديثة.

هنأ هيلر، وزير الآثار على الاكتشافات الأثرية التي سبق وقامت بها وزارة الآثار خلال العامين الماضيين، ووصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوى العالم.

وأبدى هيلر إعجابه بما آلت إليه الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وما تم إنجازه من أعمال، معربًا عن رغبته في حضور مراسم احتفال هذا الصرح العظيم.

وتناول اللقاء العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الأثري بين مصر والمجر، خاصة أن دولة المجر لديها قسم متخصص لدراسة علم المصريات، وتوسيع سبل التعاون الأثري في مجال البعثات الأثرية والتدريب بين البلدين.

من ناحية أخرى، أعرب السفير سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة - خلال اللقاء - عن رغبته في مد جسور التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال العمل الأثري، خاصة مجال المتاحف والبعثات الأثرية والحفاظ على التراث الثقافي المادي بينهما والاستفادة من تبادل الخبرات لما لمصر من باع طويل في هذا المجال، والعمل على الدراسة والاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء المتحف المصري الكبير، والبدء في تنظيم بعثات أثرية لتقوم بأعمال الحفائر داخل المناطق الأثرية المصرية.

فيما تناول لقاء وزير الآثار مع السفير الصيني بالقاهرة والمستشار الثقافي الصيني، أعمال البعثة الصينية العاملة بمصر، ومظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الصينية في شهر فبراير القادم، معربا عن رغبة الجانب الصيني في دعم أحد المشروعات الأثرية الخاصة بالوزارة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أكتوبر: فعلها "مو"

ثورة أمريكية ضد حكم قضائي يبيح إجراء الختان للإناث

"الدستور" تنشر القصة الكاملة لانتحار طبيب نفسي في البحيرة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

ads
الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ads
كشكول

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

"شوقي": الوقف الخيري سيضمن استمرارية وجودة التعليم 100سنة قادمة

الأمصار

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

ترامب يلمح عن زيارة محتملة إلى أفغانستان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على محافظ القدس

جمهور الأهلي يهاجم لاعبي الفريق بعد الخروج من الوصل الإماراتي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

أطباء النفس: انخفاض معدل الانتحار في روسيا بشكل ملحوظ

اكتشاف سكر يقضي على الخلايا السرطانية

وفاة معمرة سورية في مخيم للنازحين عن عمر أكثر من 100 عام

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎