وزير الآثار يبحث مع سفراء 3 دول دعم التعاون الأثري

بحث وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع سفراء دولة المجر وبيلاروسيا والصين بالقاهرة سبل دعم التعاون في مجال العمل الأثري.



أشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم إلى أنه جرى خلال لقاء العناني والسفير المجري والدكتور ستڤان هيلر stvan hiller نائب رئيس الجمعية الوطنية المجرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، مناقشة مختلف أشكال التعاون الأثري في مجال الحفائر والتدريب والترميم والمتاحف واستخدام التقنيات الحديثة.



هنأ هيلر، وزير الآثار على الاكتشافات الأثرية التي سبق وقامت بها وزارة الآثار خلال العامين الماضيين، ووصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوى العالم.



وأبدى هيلر إعجابه بما آلت إليه الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وما تم إنجازه من أعمال، معربًا عن رغبته في حضور مراسم احتفال هذا الصرح العظيم.



وتناول اللقاء العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الأثري بين مصر والمجر، خاصة أن دولة المجر لديها قسم متخصص لدراسة علم المصريات، وتوسيع سبل التعاون الأثري في مجال البعثات الأثرية والتدريب بين البلدين.



من ناحية أخرى، أعرب السفير سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة - خلال اللقاء - عن رغبته في مد جسور التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال العمل الأثري، خاصة مجال المتاحف والبعثات الأثرية والحفاظ على التراث الثقافي المادي بينهما والاستفادة من تبادل الخبرات لما لمصر من باع طويل في هذا المجال، والعمل على الدراسة والاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء المتحف المصري الكبير، والبدء في تنظيم بعثات أثرية لتقوم بأعمال الحفائر داخل المناطق الأثرية المصرية.



فيما تناول لقاء وزير الآثار مع السفير الصيني بالقاهرة والمستشار الثقافي الصيني، أعمال البعثة الصينية العاملة بمصر، ومظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الصينية في شهر فبراير القادم، معربا عن رغبة الجانب الصيني في دعم أحد المشروعات الأثرية الخاصة بالوزارة.