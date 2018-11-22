القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
الكابتن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:46 م

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
أ ش أ
dostor.org/2407070

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إهدار الفرص السهلة، سبب خروج الأهلي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وودع الأهلي كأس زايد مساء اليوم الخميس بعد تعادله مع مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1، في إياب دور الـ 16 للمسابقة العربية.
وأضاف كارتيرون - عقب اللقاء - "الأهلي أتيحت له العديد من الفرص خلال مباراة الوصل الإماراتي، ولكن لم تستثمر بالشكل الأمثل، وكان أمام الفريق فرصة أن يسجل ويضيف الهدف الثاني، ولكن أهدرنا العديد من الفرص حتى تلقينا هدف التعادل".
وشدد كارتيرون، على أن الأهلي لم يكن موفقا في مباراته اليوم أمام الوصل، موجها الشكر لجماهير الفريق التي تواجدت في إستاد "زعبيل" من أجل مساندة الأهلي.
وتابع "اللحظات الصعبة هي جزء من كرة القدم، واللاعبين كانت معنوياتهم مرتفعة قبل المباراة"، منتقدا أداء حكم المباراة، مشيرا إلى أنه احتسب العديد من الأخطاء الوهمية ضد لاعبي الأهلي، إلى جانب عدم احتساب الوقت المهدر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ 5 أيام

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

منذ 6 أيام

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى

منذ أقل من شهر

تسريبات صحفية تكشف خروج صلاح وميسي ورونالدو من سباق الأفضل فى العالم

منذ أقل من شهر

الزمالك يعاقب عبدالغنى.. ويسدد 450 ألف دولار لـ«أجوجو وموندومو والحسن»

الآن

صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أكتوبر: فعلها "مو"

ثورة أمريكية ضد حكم قضائي يبيح إجراء الختان للإناث

"الدستور" تنشر القصة الكاملة لانتحار طبيب نفسي في البحيرة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

ads
الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

ads
كشكول

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

"شوقي": الوقف الخيري سيضمن استمرارية وجودة التعليم 100سنة قادمة

الأمصار

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

ترامب يلمح عن زيارة محتملة إلى أفغانستان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على محافظ القدس

جمهور الأهلي يهاجم لاعبي الفريق بعد الخروج من الوصل الإماراتي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

أطباء النفس: انخفاض معدل الانتحار في روسيا بشكل ملحوظ

اكتشاف سكر يقضي على الخلايا السرطانية

وفاة معمرة سورية في مخيم للنازحين عن عمر أكثر من 100 عام

مباريات
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎