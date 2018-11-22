كارتيرون: إهدار الفرص السهلة سبب خروج الأهلي من كأس زايد للأندية

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إهدار الفرص السهلة، سبب خروج الأهلي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وودع الأهلي كأس زايد مساء اليوم الخميس بعد تعادله مع مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1، في إياب دور الـ 16 للمسابقة العربية.

وأضاف كارتيرون - عقب اللقاء - "الأهلي أتيحت له العديد من الفرص خلال مباراة الوصل الإماراتي، ولكن لم تستثمر بالشكل الأمثل، وكان أمام الفريق فرصة أن يسجل ويضيف الهدف الثاني، ولكن أهدرنا العديد من الفرص حتى تلقينا هدف التعادل".

وشدد كارتيرون، على أن الأهلي لم يكن موفقا في مباراته اليوم أمام الوصل، موجها الشكر لجماهير الفريق التي تواجدت في إستاد "زعبيل" من أجل مساندة الأهلي.

وتابع "اللحظات الصعبة هي جزء من كرة القدم، واللاعبين كانت معنوياتهم مرتفعة قبل المباراة"، منتقدا أداء حكم المباراة، مشيرا إلى أنه احتسب العديد من الأخطاء الوهمية ضد لاعبي الأهلي، إلى جانب عدم احتساب الوقت المهدر.