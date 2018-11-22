"صحة كفر الشيخ" تنفي انتشار مرض "التيفود" بقرى مطوبس

نفى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، انتشار مرض التيفود في بعض قرى مركز مطوبس كما أشيع مؤخرًا، لافتًا إلى أن الطب الوقائي بالمديرية أخذ عينة من المياه لتحليلها وأيضا تمت مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحليل المياه هناك والإهتمام بجودتها.



وأضاف جودة، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"- أنه تم طرق أبواب المواطنين في هذه المناطق وسؤالهم عن المرض، وأسفر ذلك عن رصد بعض الحالات المصابة بالمرض لكنها قليله حتي الأن وفي حدود الطبيعي، ولا ترتقي لأن تصبح وباء، موضحا أن الأمور هناك تحت السيطرة تماما ولا يوجد داعي للخوف أو للذعر، لافتا أنه جاري إتخاذ إجراءات إحترازية ضد هذا المرض وغيره من الأمراض الوبائية.



من جانبها أكدت الدكتورة فيديكار بدوي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، أنها تتابع الوضع عن كثب في القرية، موضحة أن نسبة انتشار المرض هناك قليلة وهي ظهور حالة إصابة بالتيفود أسبوعيا، حسبما أكدت لها طبيبة الوحدة الصحية بالقرية.