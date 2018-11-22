انطلاق فعاليات لقاء "رسول الإنسانية" بالمسجد الأموى في أسيوط

شهد جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اللقاء الجامع لمديرية أوقاف أسيوط بالمسجد "الأموى – الكبير" في إطار حملة وزارة الأوقاف تحت عنوان "رسول الإنسانية- حبًا لحبيبك.. شارك" والتي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للتعريف بالجوانب الإنسانية في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم).



حضر الفعاليات اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسامة جاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين، نائبًا عن رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط، والمقدم أحمد الببلاوي، نائبًا عن رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – أهمية الاستفادة من السيرة العطرة للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، مشيدًا باللقاء الجامع الذي تنظمه مديرية الأوقاف بهدف تبادل الخبرات الثقافية وعرض لقصص ودروس وعبر من حياة الرسول الكريم وحث الشباب على الاعتدال والوسطية والاتجاه للبناء والعمل وترك السلبية.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن اللقاء الجامع يتضمن عرضا لبعض الخطب الدينية والابتهالات والأناشيد الدينية لبعض شباب أئمة الأوقاف وتوجيه رسائل المحبة والسلام والتي تتضمن دروس مستفادة من سيرته (صلى الله عليه وسلم).



وعبر الدكتور محمد عبد المالك – خلال كلمته – عن سعادته لحضور تلك اللقاءات الدينية التي تتبادل فيها الخبرات احياءا لمولد رسولنا الكريم واقتداء لسنته مشيرا إلى مكانة مصر واهميتها في نشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة ودور الازهر الشريف قبلة العلماء من مختلف انحاء العالم.



وفي نهاية اللقاء وجه بعض أئمة مديرية الأوقاف رسائل إيمانية ودروسا من حياة الرسول الكريم بجميع اللغات ثم فقرة التواشيح الدينية والابتهالات للشيخ يسري عبد الرحمن.