القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:47 ص

زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "عوزانى أقطع علاقتى بأهلى"

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
داليا عبد الباسط
dostor.org/2407063

على سلالم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة يقف شاب ثلاثيني ينتظره خروج الحاجب لينادي على رقم دعواه التي تحمل رقم 2173 لسنة 2018.

فيما وقف الزوج يروي لـ"الدستور"، قصة حياته، قائلًا: تزوجت أنا وزوجتي منذ عشر سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب 3 بنات، لكن زوجتي دائمة الشجار والغضب والسبب الرئيسي في ذلك هو إنجابها للفتيات، حيث إن كل هدفها هو إنجاب الولد مثل زوجات أشقائي.. حاولت أتحدث معها كثيرًا وأوصل لها بأن البنات أفضل كثيرًا من الولاد، لكن دون جدوى".

واستكمل الزوج قصته، قائلًا: "أصبحت حياتنا كلها نكد ومشاكل بسبب غيراتها بأن الجميع لديه ولد وهي لا، وأصبحت تتشاجر مع ولدتي مبررة بأنها تحب أولاد أخواتي وترعاهم ولا تهتم ببناتها".

وتابع: "في النهاية فجئتني بأنها تريد الانعزال في شقتها منعًا للمشاكل وبرغم ذلك لم اعترض ووافقتها لكنها تمردت بعد ذلك وأصبحت تعامل أهلي أسوء معاملة وتتشاجر معي حتى لا أحدثهم، ولم تكتفي بذلك؛ بل منعت البنات من الحديث مع أي أحد في المنزل وبدون أي سبب غضبت من تصرفاتها وهددتها بأنني سأجلئ لأهلها إذا لم ينصلح حالها فغضبت وصارت وشتمتني شتائم بذيئة أنا وأهلي وأخذت البنات وتركت المنزل وغادرت وبرغم ذلك لجأت لها وحاولت إرجاعها لكنها وافقت، ولكن بشروط وهو أن أقطع علاقتي بأهلي وأشتري لها شقة بعيدة عنهم؛ لذلك أقمت دعوى النشوز".

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