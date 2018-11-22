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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:08 م

ترامب يجدد تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك

دونالد ترامب،
دونالد ترامب،
أ ش أ
dostor.org/2407046

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التهديد بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حال خروج الوضع عن السيطرة، محذرا من أنه سيكبد التجارة بين البلدين خسائر كبيرة.

وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم، إن المكسيك لن تكون قادرة على بيع سياراتها إلى الولايات المتحدة حيث تصنع الكثير من السيارات.

وكان "ترامب" قد دافع قبل أيام عن قراره إرسال آلاف الجنود إلى الحدود بين البلدين الذي أثار انتقادات شديدة، مؤكدا أنهم سيبقون هناك طالما لزم الأمر ذلك.

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