مخابرات الاحتلال تقتحم مبانٍ تعليمية بالقدس

اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة.



وأوضح سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل - في تصريح له مساء اليوم - أن قوات ومخابرات الاحتلال حاصرت مقر المديرية ومدرسة دار الأيتام، واتصلت بمدير المدرسة وأبلغته بوجود قرار باقتحام وتفتيش المكان وإلا ستقوم بتنفيذ الاقتحام وخلع الأبواب.



وأضاف جبريل أن الموظفين وصلوا مقر المديرية والمدرسة، وحاليًا تقوم القوات بتفتيش للمكاتب وصفوف المدرسة.