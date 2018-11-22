الرئيس العراقي: هزيمة "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول هامة

اعتبر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وتشكيل الحكومة نقطة تحول في تاريخ العراق.



وخلال تواجده في العاصمة الإيطالية روما، أكد صالح، في تصريحات أوردتها قنا "السومرية نيوز"، اليوم، أنه لابد من حل القضايا الخلافية بين بغداد وآربيل من خلال الدستور، مضيفًا: "هناك فرصة لإعادة توحيه مسار العراق ودفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار".



وكان رئيس الجمهورية العراقي قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط.