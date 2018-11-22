ترامب: نجري مفاوضات سلام قوية في أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة تُجري مفاوضات سلام "قوية للغاية" في أفغانستان.



ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن ترامب قوله، في لقاء له مع صحفيين وفي خطاب موجه إلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان، "نحن نتحدث حول السلام وسنرى ما إذا كان من الممكن حدوثه".



وأضافت القناة أن ترامب لم يذكر مدى نجاح هذه المفاوضات في الوقت الحالي.



وأوضح الرئيس الأمريكي أن "لدينا مفاوضات جارية ولكني لا أعلم مدى نجاحها، فمن يعلم؟ ربما تنجح وربما لا تنجح".



يُشار إلى أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد التقى منذ أيام مع وفد من مجلس النواب الأمريكي في قصر الرئاسة حيث بحثوا القضايا الرئيسية ذات الاهتمام الثنائي.



ونقلت وسائل إعلام أفغانية آنذاك عن بيان أصدره مكتب الرئيس غني إن الجانبين أجريا محادثات بشأن توسيع التعاون الثنائي، وتأثير الاستراتيجية الأمريكية لأفغانستان وجنوب آسيا، وعملية السلام التي تقودها أفغانستان بالإضافة إلى الانتخابات والإصلاح والتعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية.



وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي أكد مجددا التزام بلاده تجاه أفغانستان وأشاد بإنجازات الحكومة الأفغانية الأخيرة.