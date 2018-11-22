أبو الغيط: على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لأجل استقرار المنطقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لأجل

استقرار المنطقة.

وفي كلمته للدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما،اليوم الخميس، أضاف أن "من الأمور الأساسية للاستقرار الإقليمي للعالم العربي، حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مبينا أنه "من دون ذلك ستستمر الاضطرابات لا محالة"بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وتابع أبو الغيط أنه يتعين على تركيا أن تفهم أن محاولة الدفاع عن الأمن الإقليمي لا تعني السيطرة على شمال سورية أو شمال العراق.

وعن ليبيا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "طالما كانت هناك ميليشيات تمولها ميزانية الدولة من خلال عائدات الصادرات النفطية، لن يكون هناك سلام ولا حكومة في ليبيا".

من جهة أخرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أمام المنتدى، إن هزيمة تنظيم داعش على الأراضي العراقية وتشكيل حكومة بغداد الجديدة، يمكنه أن يمثل نقطة تحول للعراق وللشرق الأوسط الموسع.

وأضاف القول "لقد حان الوقت لتحقيق الاستقرار، لمصلحة العالم العربي".