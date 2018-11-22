"أنغامي" يُغير من شكله وينفرد بطرح ألبوم "مسار إجباري"

قرر القائمون على تطبيق "انعامى" المتخصص في الموسيقى، أن يكون احتفاله بمرور 6 سنوات على تأسيسه بشكل جديد ومختلف سواء من خلال نوعية الأعمال التى يقدمها وأيضًا ألبومات سيتم طرحه من خلال التطبيق بشكل حصري، وذلك قبل الطرح الرسمي في الأسواق مثل ألبوم فريق "مسار إجباري" والذي سيطرحه بداية من غد للجمهور.



كما صمم "أنغامى" لوجو جديد يتناسب مع الشكل الجديد للمنصة الرقمية الأولى فى المنطقة العربية، ويحمل شعار "الموسيقي حرية"، خاصة وأن "انغامى" يضم كافة الاشكال الموسيقية المختلفة والتى يحرص من خلالها على التنوع من أجل إرضاء كل الجمهور.

