الأحد.. "القومي للمرأة" يطلق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي

يطلق المجلس القومى للمرأة، الأحد المقبل، الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، والتى يشارك فيها المجلس مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الأوروبية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة بسيطة، وشركة سوديك، ومؤسسة دروسوس، والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النقل والمواصلات.



ويشارك في الحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، وسفراء كل من دولة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في مصر، وضيفي الشرف الفنان هانى عادل والفنانة منة شلبي.

