طبيبة: "التوحد" المرض الأكثر انتشارًا بين الأطفال في مصر

أشارت دراسة علمية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المرض النفسي سوف يحتل المرتبة الأولى بين الأمراض المسببة للإعاقة عن العمل بحلول عام 2020.



ويعد المرض النفسي بين الاطفال، من الأمور الصعب تشخيصها، ولعل "التوحد" من الأمراض النفسية التي تنتشر بين الأطفال.



وقالت الدكتوره علا شاهين، أستاذ الطب النفسي، أن مرض التوحد بدأ فى الازدياد خلال الفترة الأخيرة، وتظهر الأعراض بشكل واضح في عمر الـ٣ سنوات، من ضمنها اضطرابات في النمو والسلوك.



وأضافت "شاهين"، أن "التوحد" من الأمراض التي تم تشخصها مؤخرًا، فتفاعل العوامل البيئة المتمثلة في التلوث مع الحمل والولادة قد تؤثر علي ترجمة جسم المولود للجينات، الأمر الذي يتسبب في إصابة الطفل بالتوحد.



وأكدت أستاذ الطب النفسي، أنه لايوجد مسح قومي قوي، للأمراض النفسية بين الأطفال، ولكن بعض الجهات تعمل علي إجراء قاعدة بيانات للمرضي النفسيين بين الأطفال.

