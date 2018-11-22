ترامب يلمح الى إحتمال قيامه بأول زيارة الى أفغانستان

ألمح دونالد ترامب الخميس الى أنه قد يقوم بأول زيارة له إلى أفغانستان حيث ينخرط الجيش الاميركي في نزاع منذ سنوات عديدة ولم يزره الرئيس الاميركي منذ انتخابه.

وأشاد ترامب في اتصال عبر الفيديو مع القوات الاميركية بافغانستان، بضابط رفيع المستوى وقال له "نتقابل عند عودتك الى الولايات المتحدة أو ربما قد نتقابل هناك".

وردا على سؤال صحفي لاحقا حول ما إذا كان ينوي زيارة أفغانستان، قال ترامب إنه سيقوم "بأشياء مهمة جدا في الوقت المناسب" دون مزيد من التوضيح.

وينتشر 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان بعد 17 عاما من الحرب التي شنتها واشنطن على افغانستان اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وعادة ما يتم الابقاء على زيارات الرئيس لمناطق النزاع سرية حتى آخر لحظة.

وتحدث ترامب أيضا عن "مفاوضات بالغة الأهمية" جارية "حاليا" حول افغانستان. وأضاف "نتحدث عن السلام" و"اذا توصلنا الى شيء سيكون ذلك جيدا جدا، سأكون سعيدا جدا بذلك".

لكنه لم يؤكد إن كانت هذه المفاوضات تدور مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان. وكانت حركة طالبان تحدثت عن ثلاثة اجتماعات في الاشهر الاخيرة مع مسؤولين اميركيين في قطر، لكن الدبلوماسية الاميركية لم تؤكد أو تنف وجود مباحثات مباشرة.

وقال المبعوث الأمريكي الى افغانستان زلماي خليل زادة خلال زيارة مؤخرا للمنطقة إنه "متفائل بحذر" بشأن احتمال التوصل الى اتفاق سلام بين الافغان قبل الانتخابات الرئاسية الافغانية في 20 ابريل 2019.