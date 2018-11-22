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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:50 م

3 وفود اقتصادية رومانية تزور القاهرة فى النصف الأول من 2019

سفير رومانيا بالقاهرة،
سفير رومانيا بالقاهرة، ميهاى شتيفان ستوبارو
dostor.org/2407030

أعلن سفير رومانيا بالقاهرة، ميهاى شتيفان ستوبارو، أن ثلاثة وفود اقتصادية رومانية، ستزور مصر خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، تضم شركات تعمل فى الطاقة والبترول والغاز، والمواد الغذائية والمشروبات والمياه وإدارة النفايات.
وقال ستوبارو، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى لرومانيا، ٢٥ نوفمبر الجارى، إن هذه الزيارة التى يتم الإعداد لها حاليًا، تأتى فى إطار الرئاسة الدورية لرومانيا للاتحاد الأوروبى، والتى تبدأ من يناير المقبل ولمدة ستة أشهر.
وأكد أن رومانيا ترى مصر على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة الرومانية أبدت اهتمامًا بالاستثمار فى قطاعات كبيرة فى مصر مثل الطاقة والغاز والبترول، وأن وفدًا من رجال الأعمال الرومانيين سيبدأ زيارته لمصر، بعد غد الأحد، لإجراء مباحثات مع السلطات المصرية حول إمكانيات وفرص الاستثمار فى قطاع البترول.
وأضاف: «ومن المقرر عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية الاقتصادية المشتركة بالقاهرة فى النصف الأول من العام المقبل، لبحث تعزيز التعاون والآليات الجديدة لجذب الاستثمارات فى البلدين»، لافتًا إلى أن الدورة السابقة للجنة عقدت فى بوخاريست فى يونيو عام ٢٠١٧.
وأشار إلى أن مصر ورومانيا توليان اهتمامًا بدعم التعاون الثلاثى ومتعدد الأطراف فى ضوء أهمية موقعهما الجغرافى فى الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أهمية جهود مصر لجذب الاستثمار الأجنبى بما يعود بالفائدة على الكيانات الاقتصادية التى ترغب فى العمل فى السوق المصرية، والتى أصبحت واضحة للدول الأخرى، وعلى رأسها رومانيا.
وردًا على سؤال حول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد استعداد السفارة الرومانية بالقاهرة لتعريف الشركات الرومانية فى السوق المصرية وفى بوخاريست بالفرص التى تقدم فى هذا المشروع، فى ضوء التسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

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