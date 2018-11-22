تفاصيل مداهمة مركزين لعلاج الإدمان يديرهما مسجلون خطر بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مداهمة أجهزة الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن لمركزين لعلاج الإدمان يديرهما مسجلان خطر واثنان من المسجلات آداب.



وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية قيام بعض العناصر الإجرامية، ذوى المعلومات الجنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين فى الطب النفسى وعلاج الإدمان، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق متطرفة وإدارتها "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، واستقبال العديد من المرضى واحتجازهم بزعم علاجهم من الإدمان بدون إشراف طبى متخصص.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام كلٍ من "زينب.م.ر" 35 سنة، سبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، و"هبة.إ.أ" 34 سنة محكوم عليها غيابيًا فى قضية "تبديد"، بعقوبة الحبس سنتين - وسبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، و"على.إ.أ" 40 سنة عامل، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، محمد.أ.ر 38 سنة، عاطل، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، "خالد.س.أ"، 32سنة، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، "طلعت.ف.م" 32 سنة عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، "محمد.أ.د" 31 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، باستئجار 2 فيلا بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتجهيزهما بالعيادات الخارجية للكشف وقاعات دراسية، وأخرى للطعام وأماكن للإعاشة، باعتبارهما مركزين لعلاج الإدمان مقابل حصولهم على مبالغ مالية شهرية تبلغ 15 ألف جنيه من كل فرد يرغب فى العلاج من الإدمان.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تم استهداف المركزين سالفى الذكر، وأمكن ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث أثناء إدارتهم لمركز لعلاج السيدات من الإدمان، وكذا ضبط المتهمين من الخامس إلى السابع أثناء إدارتهم مركز لعلاج الرجال من الإدمان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



كما تم ضبط 18 سيدة داخل المركز الأول، 16 رجلا داخل المركز الثانى "وتم التواصل مع ذويهم، وتسليمهم عقب توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة لجنة طبية مختصة"، وكميات كبيرة من الأدوية المُدرجة بجدول المخدرات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الرابع.