​ تكافل.. وكرامة السفير البريطانى!

تقرير صادم نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، الإثنين، قال إن بعض النساء فى بريطانيا اضطررن إلى العمل فى مجال الدعارة بسبب غياب كفاءة نظام الضمان الاجتماعى. وبالتالى كان صادمًا ومضحكًا أن يحتفل السفير البريطانى بالقاهرة، الخميس، مع وزارة التضامن الاجتماعى المصرية، بمناسبة مرور ٣ سنوات على برنامج «تكافل وكرامة»، وأكد أن بلاده مستمرة فى دعم البرنامج من أجل تحقيق النجاح المستدام!.

قيل إن الأزمة الاقتصادية التى عانت منها الدولة الأوروبية مؤخرًا، أثرت بشكل سلبى على الشركات وسوق العمل، ثم على أنظمة الضمان الاجتماعى، التى تقلصت ميزانيتها تدريجيا، فاضطر المواطنون، خاصة النساء، إلى العمل فى «الدعارة» من أجل تغطية احتياجاتهم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، BBC، عن سيدة بريطانية اسمها «جولى» أنها اضطرت إلى قبول عرض لممارسة الجنس مقابل ٣٠ جنيهًا إسترلينيًا. وأنها تشعر بالعار، ولم تتخيل يومًا أن تكون فى وضع كهذا، وأن الأمر وصل إلى اللجوء إلى «بنوك الطعام» من أجل سد احتياجات أبنائها. وفى التقرير نفسه، نقلت BBC عن كارى ميتشل من «تجمع بائعات الهوى» فى بريطانيا، أنها سمعت عن نساء لجأن للدعارة نتيجة لتأخر وصول المساعدات المالية، وأوضحت أن معظم العاملات فى الدعارة أمهات ومعظمهن أمهات يربين أطفالهن بمفردهن.

تحدثت BBC، أيضًا، إلى خمس مؤسسات خيرية فى إنجلترا، وعلمت أن عددًا متزايدًا من النساء اللائى يعتمدن على نظام الضمان الاجتماعى يضطررن لهذا. ومن أنجيلا ميرفى، من منظمة خيرية مهتمة بشئون النساء، عرفنا أن «هذا وضع مألوف» وأن «بعض النساء يعتقدن أن الحل السريع يكون بممارسة الجنس للحصول على نقود، لكنهن يتورطن على المدى البعيد». ولم يلفت نظرنا فى تصريحات متحدث باسم مؤسسة «تنمية العمل ونظام التقاعد» غير تأكيده على أن «الحكومة ملتزمة بمعالجة الاستغلال المرتبط بالدعارة». وقبل أن تنشر BBC تقريرها كان النائب فرانك فيلد قد أثار الموضوع فى مجلس العموم (البرلمان البريطانى)، وردت عليه إستر ماكفى، وزيرة العمل والتقاعد بقولها «يستطيع النائب أن يخبر السيدات أن هناك ٨٣٠ ألف فرصة عمل متاحة للراغبين». ويبدو أن النائب تعامل مع التصريح على أنه لم يكن، وقال لـBBC إن أحدًا من الحكومة لم يتصل به منذ إثارته الموضوع فى البرلمان.

لا شأن لنا ببريطانيا ومشاكلها، ومعاناة نسائها ورجالها. فما يعنينا هو أن السفير البريطانى منح «ختم الجودة» لمشروع «تكافل وكرامة»، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الذى أكد مجددًا أن السكوت من ذهب، وأنه اعتاد التجارة فى «الصفيح».

المهم، هو أن الأستاذ جيفرى آدمز، سفير بريطانيا (التى كانت عُظمى) بالقاهرة، قال فى كلمته إن «المملكة المتحدة تدعم البرنامج من خلال المساعدة الفنية والتقنية، وتمويل مرحلة الأثر المستقل، لتقييم الأثر الذى عرض نجاحًا رائعًا، كتعليم الأطفال وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة لصحة المرأة. وأوضح أن ٨٩٪ من المستفيدين من البرنامج سيدات، مؤكدًا أن الوزارة قدمت دليلًا على أنها مستمرة فى الإصلاح، ويجب أن يتم التوسع فى المستقبل». وقبل أن تسأل عن طبيعة «المساعدة الفنية والتقنية» أو عن معنى «تمويل مرحلة الأثر المستقل، لتقييم الأثر... إلخ»، أو عن أى شىء ورد بين علامتى التنصيص، يؤسفنا أن نشير إلى أننا نقلنا الكلام بنصه من البيان الذى أرسلته وزارة التضامن إلى الصحف والمواقع الإلكترونية، والتزمت بنشره، دون تقديم توضيحات أو تفسيرات أو حتى ضبط الصياغة الركيكة!.

ربما كانت «المساعدة الفنية والتقنية» لها علاقة بشركة الأبحاث الخاصة، التى تقاضت ملايين، وارتكب باحثوها كوارث تسببت فى إهدار مليارات، لم نعرف أن الوزارة اتخذت إجراءً حيالها غير أنها قامت بتشكيل لجان لـ«المساءلة المجتمعية»، أقسم أعضاؤها على التحقق من وصول الدعم النقدى لمستحقيه، وأُوكلت إليها مهمة تنقية كشوف المستفيدين والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم قبل إصدار كروت الصرف، ومساعدة المستحقين الجدد فى التقدم والتسجيل!.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مشروع «تكافل وكرامة»، هو برنامج حكومى «حسن النية»، نبيل الهدف، أرادت به الدولة، أن تكفل حياة كريمة للفئات الأشد احتياجًا. لكن بسبب بعض الفساد وبعض الإهمال وكثير من عدم الكفاءة، فإن «النيات الحسنة» قد تفرش طريق المشروع إلى الجحيم.

