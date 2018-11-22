مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف أعضاء بالجمعية العمومية للنادى الأهلى عن تورط مجلس إدارة النادى فى مخالفات وصفوها بـ«الجسيمة» تهدد بحل المجلس، بعدما لاحظوا وجود اختلاف واضح فى بعض نصوص لائحة النظام الأساسى التى نُشرت بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، مقارنة بتلك التى صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للأهلى.



وكانت أولى المخالفات التى تأكدت منها «الدستور» بعد مطابقة اللائحة الأساسية بما جاء فى الوقائع المصرية، نص المادة ١٠٥ التى صوتت عليها الجمعية العمومية، التى نصت على أن «يقدم التظلم كتابة إلى اللجنة خلال ١٥ يومًا من تاريخ صدور القرار المتظلم منه، أو العلم به، وعلى اللجنة البت فى التظلم فى مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا، وتقوم بعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب فى أول جلسة بعد البت فى التظلم»، فيما جاءت المادة ذاتها فى الوقائع المصرية مضافا إليها الجملة التالية: «ولذوى الشأن الطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى».



