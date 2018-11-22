ضبط هاربين من أحكام وقضايا متنوعة في حملة مكبرة بأسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت خلالها دائرة مركز أبنوب ضمت ضباط البحث الجنائي والمرور والمرافق مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "54" حكم متنوع ما بين "17" محكوم عليه و"25" حبس جزئي و"4" حبس مستأنف و"16" غرامات جزئية و"3" غرامات مستأنفة و"6" مخالفات.



كما تم ضبط "231" قضية متنوعة ما بين "12" محاضر إشغال طريق ومحلات عامة و"15" إزالة إدارية فورية لشيش و"10" إزالة إدارية فورية لأسطوانات بوتاجاز و"5" إزالة إدارية فورية لغرز و"25" إزالة إدارية فورية لفرش خضار و"25" إزالة إدارية فورية لشماسى و"20" إزالة إدارية فورية لحواجز حديدية وأسمنتية و"10" إزالة إدارية فورية لشويات مأكولات و"12" إزالة إدارية فورية لبروز و"50" إزالة إدارية فورية مقاعد ومناضد و"15" رفع عربات خشب وكارو و"20" إزالة فورية لتند قماش وخشب و"12" محضر نظافة عامة.



وضبط 32 مخالفة مرورية متنوعة ما بين "10" سحب رخص و"12" تصالح فوري و"10" مخالفة متنوعة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة بالحملة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.