"أوقاف الإسكندرية" تنظم محاضرة ضمن فعاليات "رسول الإنسانية"

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، محاضرة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بقاعة زويل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي "رسول الإنسانية"، بحضور حافل من هيئة التدريس والطلبة والإداريين.



وافتتحت المحاضرة بتلاوة قرآنية من أحد الطلاب، فيما تحدث الدكتور عبد الرحمن نصار عن القيم الإنسانية التي تستفاد من حياة النبي؛ من المساواة وتحدث عن التعايش ونبذ الخلاف والسلام العالمي.



وأوضح أن لمولده يتيما وعمله صغيرا أكبر الأثر في إنسانيته ولما لا وقد قال "أدبني ربي فأحسن تأديبي".



وتحدث الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، عن إنسانية النبي (صلى الله عليه وسلم) وكيف أحدثت فارقا في تاريخ الإنسانية فكان الحياة قبله وصلت إلى هوة سحيقة يقتل الإنسان أخاه الإنسان إلى أن جاء رسول الإنسانية.



وأضاف، أن الإسلام أعاد للإنسان إنسانيتة وللمرأة كرامتها وضمن للكبار أحتراما وللصغار رحمة وللضعفاء حقوقا "أنا وكافل اليتيم كهاتين"، قائلا: "من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصابعه".

