الوصل يسخر من هزيمة الأهلي في البطولة العربية

سخر الوصل الإماراتي من النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر التي شهدها ملعب زعبيل فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.



وبتلك النتيجة ودّع الأهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدًا من نتيجة المباراتين، وبذلك يفقد الأهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة إفريقيا من الترجي التونسي.



وجاء رد الوصل عقب فوزه اليوم على الأهلي بشكل كوميدي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلًا: "سكة السلامة إنت يا أهلي" مستعينًا بلقطة للفنان محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم".