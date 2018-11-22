موسكو تأمل في تحديث قمة منظمة التجارة العالمية بقمة مجموعة العشرين

قالت رئيسة العلاقات العامة لوفد روسيا الذي سيشارك في قمة العشرين، سفيتلانا لوكاش، إن بلادها تتوقع في مؤتمر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، مناقشة تحديث منظمة التجارة العالمية.

وقالت لوكاش -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - "نتوقع أن يناقش القادة هذه القضية في قمة بوينس آيريس وأن يتعرفوا على كيفية المضي قدمًا".

وأضافت: أن "منظمة التجارة العالمية ليست في حالة عمل تماما، والمؤسسات الرئيسية في منظمة التجارة العالمية عمليا لا تفي بوظائفها أو على الأقل تعمل بشكل غير فعال، ومن المؤكد أن هناك تفاهما بأن منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى تحديث وتطويرها إلى واقع اليوم".