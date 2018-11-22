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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:30 م

إطلاق استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث على مدار 10 سنوات

إطلاق استراتيجية
أ ش أ
dostor.org/2407007

أطلق مركز تحديث الصناعة، بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأثاث والأخشاب، اليوم استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث، كما وقع الأطراف الثلاثة بروتوكول تعاون على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض (فيرنكس آند ذا هوم)، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المهندس أحمد حلمي، ورئيس المجلس التصديري للأثاث المهندس إيهاب درياس.
وصرح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه بأن البروتوكول يعد أحد توصيات استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث التي تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المصرية، ويستهدف البروتوكول تنمية قدرات العاملين في قطاع الأثاث ومصممي برنامج الابتكار (Creative Hub) التابع للمركز.
وأضاف طه أن الاستراتيجية تستهدف - أيضا - إنشاء مركز إقليمي للتسويق يخدم السوق المحلية للأثاث من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيانات اقتصادية جديدة من صغار المستثمرين التي تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة بمدينة الأثاث في دمياط.
وأشار إلى أن المركز ساهم بتمويل إعداد الاستراتيجية التي وضعت خارطة طريق، لتطوير كل الورش الكبيرة والصغيرة خلال 10 أعوام، لتصبح منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، مما يوفر مليون فرصة عمل.
من جانبه أوضح رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب أحمد حلمي إن المسؤولين عن معرض (فيرنكس أند ذا هوم) أعدوا اتفاقا مع البنك الأهلي لتقديم مبادرتين خلال المعرض، الأولى لتمويل العارضين لدعم صناعة الأثاث من خلال أفكار جديدة للتغلب على أزمة نقص السيولة، والمبادرة الثانية خاصة بالمشترين تتيح لهم شراء الآثاث بالتقسيط على 12 شهرا بدون فوائد.
وأوضح حلمي أن الغرفة أعلنت عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع، وتتضمن 8 أهداف رئيسية، منها رفع معدل النمو وإحلال المنتج المحلي بديلا للواردات وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار خلال مدة الاستراتيجية.
فيما أكد رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس أن اهتمام الدولة بالصناعة المحلية هو أول الطريق نحو التنمية الاقتصادية، وأن المعرض يوفر فرصا للتوسع والنمو للعاملين بالسوق والعارضين والصناعات المرتبطة بصناعة الأثاث.
وأضاف أن انطلاق الدورة الجديدة لمعرض (فيرنكس اند ذا هوم) ستشهد عدة مفاجآت لا شك ستسهم في تحريك السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات، خاصة وأنها تشهد مشاركة لعدد كبير من شركات الأثاث.
وينص البروتوكول على أن يكون مركز تحديث الصناعة حلقة الوصل بين المصممين والشركات العاملة في القطاع من خلال برنامج (Creative Hub)، والذي يقوم بتلقي احتياجات التطوير من الشركات العاملة بالقطاع والعمل على تلبيتها، بعد دراستها وتقييمها من لجنة خبراء مشكلة من أعضاء لجنة تسيير البروتوكول.
ويعد معرض (فيرنكس آند ذا هوم) الوحيد الذي وضع الخطة المستقبلية له حتى عام 2020 على أربع دورات، الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، ثم الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيرا الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير 2020، ضمانا لتنسيق صناعة المعارض في مصر خاصة في قطاع الأثاث.

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