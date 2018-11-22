الوصل يزيد أوجاع الأهلي.. الأحمر خارج كأس زايد للأندية

ودع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على إستاد "زعبيل" بنادي الوصل، في إياب دور الـ 16 للمسابقة.

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 59 عن طريق وليد سليمان من ضربة ثابتة، ثم تعادل الوصل في وقت قاتل في الدقيقة 82 عبر رأسية لاعبه واروت بانسوك، الذي استغل خطأ حارس الأهلي محمد الشناوي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليتأهل الوصل للدور ربع النهائي لكأس زايد، مستفيدا من تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.